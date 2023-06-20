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Обстрел жилых кварталов Херсона: российская армия убила мужчину

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Обстрел жилых кварталов Херсона: российская армия убила мужчину

Российская оккупационная армия с утра 20 июня обстреляла Херсон. / Фото: Associated Press

Под огонь неприятеля попала бригада медиков.

Российская армия утром 20 июня обстреляла Херсон. Оккупационные войска покрыли огнем жилые кварталы города. Есть погибший.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты: дома, детсад, образовательное учреждение и СТО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.

Под обстрел россиян также попала бригада скорой, направлявшейся на помощь херсонцам. Медицинские работники не пострадали.

Как сообщалось, утром 20 июня СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. По состоянию на 07:00 в регионе не была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
246
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