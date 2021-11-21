Обстреливали Пески из гранатометов и пулеметов: ситуация в зоне ООС за последние сутки

Обстреливали Пески из гранатометов и пулеметов: ситуация в зоне ООС за последние сутки

За сутки среди украинских защитников раненых, к счастью, нет.

Последние сутки в зоне проведения Операция объединенных сил ситуация была более или менее спокойной.

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Об этом сообщают в штабе ООС.

В штабе обнародовали утреннюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 сегодня, 21 ноября 2021 года.

За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что в зоне ООС на неизвестном устройстве взорвались двое военных, они погибли на месте