"Обстреливают на пороге Рождества": госпожа посол США прокомментировала ночную атаку по Украине

Враг в очередной раз атаковал Украину дронами.

Россия минувшей ночью совершила мощную масштабную атаку по Украине, под удар, в частности, попала столица.

На массированную атаку беспилотников отреагировала госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что на пороге Рождества украинцы массированно обстреливают Украину.

"Вместо дарения подарков и праздничных покупок украинцам приходится ночевать в бомбоубежищах. Жестокость России — ежедневная реальность, но США будут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнула она.

По ее словам, жестокость России стала уже повседневной реальностью.

Ночная атака на столицу – что известно

Напомним, в ночь на 22 декабря российские кафиры третий раз за шесть дней нанесли воздушный удар дронами по Киеву.

Ближе к полуночи мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Сергей Попко подтвердили: в Соломенском районе есть попадания в жилой дом.

В Дарницком районе столицы в результате падения обломков дрона возник пожар в незаконченном двухэтажном частном доме. В момент удара там никого не было. Потому обошлось без пострадавших.