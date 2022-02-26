Обстрелы Ахтырки ракетами: в больницах оказалось около 300 человек

Обстрелы Ахтырки ракетами: в больницах оказалось около 300 человек

Пострадавшие нуждаются в крови.

В Ахтырке, которую обстреливали крылатыми ракетами, ранения получили около 300 человек.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Нужна кровь. Около 300 раненых в больнице. Обращаться в Ахтырскую ЦРБ", — говорится в сообщении ОГА.

Как сообщалось, воинской части в Ахтырке, устойчиво державшей оборону, больше нет. Ее разбомбили. По предварительным данным, попали крылатыми ракетами. Были три точечных ракетных выстрела. Прямое попадание произошло в казарму.

Перед этим оккупанты обстреляли жилые кварталы. В больнице скончалась одна гражданская раненая женщина.