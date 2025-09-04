Обстрелы энергетики: эксперт раскрыл планы РФ на ближайшее время

Обстрелы энергетики / © ТСН.ua

РФ сфокусирует свои атаки на энергетической инфраструктуре Украины. Для этого во время обстрелов россияне будут отдавать предпочтение дронам, а не ракетам.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Константин Криволап, эксперт по авиации.

По словам авиаэксперта, РФ намерена выйти на более высокий показатель производства «Шахедов». Речь идет о 200 дронах в сутки, и реализовать свой план враг хочет до конца 2025 года. Также оккупанты прилагают все усилия, чтобы улучшать возможности дронов.

«Количество ракет в процентном значении будет уменьшаться. Возможно, они вообще откажутся от ракет, мы ведь их хорошо сбиваем», — предполагает Криволап.

Ранее о намерениях РФ предупредил и президент Украины Владимир Зеленский. Да, диктатор Кремля Владимир Путин рассчитывает использовать зиму как оружие против гражданского населения. Цель российского «фюрера» — погрузить нас во тьму.

Мы уже фиксируем, добавляет он, что количество атак со стороны России растет. И учитывая это, Украине крайне необходимо усиление ПВО.

«Путин надеется, что зима убьет наших людей там, куда не смогут добраться его войска. Наши дети, наши семьи каждый день под угрозой. Нам нужны Patriot и все возможные системы ПВО», - подчеркнул Зеленский.