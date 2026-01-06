Обстрелы энергообъектов Украины: что происходит со светом в регионах

Свет / © ТСН.ua

Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной, особенно во фронтовых и приграничных регионах, которые регулярно подвергаются атакам со стороны РФ.

Об этом заявил генеральный директор АО «Оператор рынка» Александр Гавва в эфире Мы Украина.

По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в регионах, где расстояние для поражения энергетических объектов минимальное, что приводит к значительным разрушениям инфраструктуры.

«Сейчас ситуация в энергосистеме остается сложной. В первую очередь мы ведем речь о фронтовых и приграничных регионах, где дальность для поражений врага является минимальной, и, как следствие, поражений объектов энергетической инфраструктуры значительно больше. В течение предыдущих суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковщины», — отметил Гавва.

Он сообщил, что в результате этих ударов энергоснабжение в регионе ухудшилось. Кроме того, в течение двух ночей подряд российские войска наносили удары по энергообъектам Черниговской области.

«Это затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ и, к сожалению, привело к тому, что большинство потребителей в городе Славутич до сих пор остаются без электроснабжения», — сказал он.

Вместе с тем, по словам руководителя «Оператора рынка», восстановительные работы продолжаются как в регионах, подвергшихся недавним обстрелам, так и в областях, поврежденных во время предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

«Восстановительные работы продолжаются в разных регионах, в частности в Киевской и Одесской областях. В то же время сегодня утром в отдельных районах Киевской области еще применялись принудительные аварийные обесточивания, а в Одесской области оператор системы распределения вынужденно продолжает применять сетевые ограничения», — добавил Гавва.

