Обстрелы Харькова: Евлаш рассказал, в чем опасность ударов и можно ли защитить город

Ракеты С-300, которыми армия агрессора России активно наносит удары по Харькову, довольно сложно сбивать. Кроме того, город очень близко расположен к границе с РФ. Это также представляет опасность.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Конечно, лучший выход был бы, но, к сожалению, это невозможно — оттянуть просто Харьков территориально от границы. Здесь единственный эффективный метод — это непосредственное уничтожение самих пусковых установок", — подчеркнул Евлаш.

По его словам, некоторые сложности есть даже с защитой Харькова зенитными ракетными системами Patriot. Ведь они будут нуждаться в прикрытии от других комплексов. В частности, Hawk, а также других для борьбы с беспилотниками и ракетами меньшего типа.

"Если мы берем баллистику, то Patriot как раз достаточно эффективен в отражении именно баллистического вооружения, аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Конечно, Patriot — это мощное оружие. Однако, именно вблизи Харькова использование таких средств требует особых знаний, умений и навыков. Ведь постоянно над территорией Харьковщины находятся десятки беспилотников", — сказал Евлаш.

Напомним, волонтер Юрий Сапронов рассказал, смогут ли россияне подойти поближе к Харькову и бить по нему из артиллерии. В частности, он отметил, что от Харьковской окружной дороги до границы с РФ — 21 км.

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