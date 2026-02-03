ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
382
Время на прочтение
1 мин

В Харькове введена чрезвычайная ситуация из-за ночных ударов РФ по ТЭЦ

Во время обстрела подверглись серьезным разрушениям Харьковская ТЭЦ-5 и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отопление

Отопление

В ночь на 3 февраля в результате ночных массированных обстрелов Харькова и области пострадали ключевые энергетические объекты, в частности ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский городской совет в Telegram

По его словам, часть оборудования на указанных объектах получила значительные повреждения. Вследствие этого было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без отопления остались почти 105 тысяч жителей.

Мэр подчеркнул, что отсутствие тепла и нарушение работы жизненно важных систем в разгар зимнего периода представляет серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КТЭБ) классифицировала инцидент как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в течение шести часов массированно атаковала Харьков и область ракетами, КАБами и дронами, серьезно повредив местную ТЭЦ.

Дата публикации
Количество просмотров
382
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie