В Харькове введена чрезвычайная ситуация из-за ночных ударов РФ по ТЭЦ

В ночь на 3 февраля в результате ночных массированных обстрелов Харькова и области пострадали ключевые энергетические объекты, в частности ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино».

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский городской совет в Telegram

По его словам, часть оборудования на указанных объектах получила значительные повреждения. Вследствие этого было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без отопления остались почти 105 тысяч жителей.

Мэр подчеркнул, что отсутствие тепла и нарушение работы жизненно важных систем в разгар зимнего периода представляет серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КТЭБ) классифицировала инцидент как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в течение шести часов массированно атаковала Харьков и область ракетами, КАБами и дронами, серьезно повредив местную ТЭЦ.