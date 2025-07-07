Обстрелы Харькова: количество раненых существенно возросло (фото)

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

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Из-за утренних обстрелов Харькова 7 июля количество пострадавших возросло до 43. Люди получили ранения и испытали острый шок.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и Харьковская областная прокуратура.

«За два сегодняшних утренних обстрела Харькова пострадали 43 мирных жителей города», — указано в заявлении городского головы.

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По данным следствия, во время первой утренней атаки, которая длилась ориентировочно с 5:20 до 5:45, россияне ударили по Харькову дронами типа «Герань-2» («Шахед»).

В Шевченковском районе два беспилотника попали в многоэтажный жилой дом. Там загорелись квартиры.

В Слободском районе подверглись разрушениям магазины, торговые павильоны, здание гражданского предприятия, автомобили, детсад. В многоэтажках выбиты окна.

По данным прокуратуры, среди пострадавших в Харькове оказались трое детей: двое братьев в возрасте 7 и 11 лет, а также трехлетняя девочка. Люди получили ранения и испытали острый шок.

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Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушения в Харькове в результате атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром 7 июля российские захватчики атаковали Харьков беспилотниками. Ранее власти информировали о 29 пострадавших.

Всего утром враг выпустил по Харькову шесть «Шахедов». Были повреждены дома, машины, вспыхнули пожары. Моменты «прилетов” по городу сняли на видео.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ИЗ ХАРЬКОВА И ОДЕССЫ: жуткие разрушения ПРОСТО ПОСЕРЕДИ ГОРОДОВ!

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