Обстрелы Херсонщины и Запорожья, 2 погибших за сутки: какая ситуация в регионах

Ночь на 4 августа в большинстве областей Украины была относительно спокойной.

О ситуации в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций читайте на ТСН.ua.

Черниговщина

В сутки – 6 обстрелов (84 взрыва), из минометов, артиллерии. Враг стрелял по Новгород-Северскому району. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью и утром 4 августа врагом совершено 2 обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Обстреляно 2 населенных пункта в Хотинской общине Предварительно – без человеческих потерь и разрушения критической инфраструктуры. Вчера в течение дня было совершено 27 вражеских обстрелов. Зафиксировано 165 взрывов. Обстреляно 18 населенных пунктов в 9 территориальных общинах: Краснопольском, Хотинском, Белопольском, Юнаковском, Миропольском, Дружбовском, Эсманском, Новослободском, Великописаревском. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина

3 августа оккупанты дважды устроили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Попали по сетям одного из коммунальных предприятий. Прошло без пострадавших. С вечера и ночью агрессор пять раз обстрелял Никопольщину. Гатил из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попал по районному центру, Красногригоревской и Мировской общин. Пострадали два жителя Никополя, им оказана необходимая помощь. В городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль, 2 грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, 3 газопровода и 2 линии электропередач. Избиты 10 хозяйственных построек, еще 2 – уничтожены.

Запорожье

За минувшие сутки военные РФ нанесли 75 ударов по 20 населенным пунктам. 67 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Новодаровки, Красного, Волшебного, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Малых Щербаков, Малых Щербаков. Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Новодаровке, Левадному и Каменскому, а также 2 авиационных удара по Малой Токмачке и атаки БПЛА по Малиновке и Новоандреевке.

В результате вражеского артиллерийского обстрела ранения получил 53-летний мужчина, который оперативно доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Харьковщина

На Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района, Высокая Яруга Харьковского района, Волчанск, Варваровка Чугуевского района и Бологовка Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двуречная, Купянск и Кучеровка.

В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. В селе Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении. Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района, поврежден частный дом.

За минувшие сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Луганщина

Враг обстрелял Невское и Белогоровку. За сутки противник совершил 131 обстрел (596 снарядов).

Донетчина

За минувшие сутки рашисты обстреляли 8 населенных пунктов: село Галицыновка, Авдеевка, село Ласточкино, поселок городского типа Северное, Часов Яр, село Богоявленка, поселок городского типа Кураховка, поселок городского типа Нью-Йорк. Поврежден 21 жилой дом, 4 гаража. За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 2 раненых.

Николаевщина

В течение 3 августа враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Зафиксированы артиллерийские обстрелы противника по населенному пункту и береговой полосе Куцурубской общины, в результате чего повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 53 обстрела (241 снаряд), из них по городу Херсон – 9 обстрелов (42 снаряда). Враг попал в районы 21 населённого пункта области, территорию и здание церкви, территорию парка, здание религиозного заведения, кинотеатра, объект инфраструктуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне.

В результате обстрела Херсона утром 3 августа ранены трое пассажиров троллейбуса, четверо сотрудников ГСЧС. Повреждена спецтехника. Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Во вражеский обстрел в Херсоне попал волонтер из Норвегии. Он получил легкие ранения. Его госпитализировали в местную больницу и предоставили необходимую медицинскую помощь. Жизни мужчины пока ничего не угрожает.

Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

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