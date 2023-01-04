Обстрелы Херсона и Запорожья и звуки взрывов в Крыму и Ростове-на-Дону: главные новости ночи 4 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 января 2023:
- Уничтожение российских военных в Макеевке: в Минобороны РФ назвали "основную причину трагедии" Читать далее –>
- Враг обстрелял Запорожье: показали последствия удара РФ Читать далее –>
- Херсон обстреляли зажигательными снарядами: боеприпасы запрещены нормами международного гуманитарного права Читать далее –>
- В Ростовской области РФ заявили о грохоте в небе: власть скупа на слова Читать далее –>
- Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы: детали Читать далее –>
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