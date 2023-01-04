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Обстрелы Херсона и Запорожья и звуки взрывов в Крыму и Ростове-на-Дону: главные новости ночи 4 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7069
Время на прочтение
1 мин
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Обстрелы Херсона и Запорожья и звуки взрывов в Крыму и Ростове-на-Дону: главные новости ночи 4 января 2023 года

Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 января 2023:

  • Уничтожение российских военных в Макеевке: в Минобороны РФ назвали "основную причину трагедии" Читать далее –>
  • Враг обстрелял Запорожье: показали последствия удара РФ Читать далее –>
  • Херсон обстреляли зажигательными снарядами: боеприпасы запрещены нормами международного гуманитарного права Читать далее –>
  • В Ростовской области РФ заявили о грохоте в небе: власть скупа на слова Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы: детали Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7069
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