Обстрелы и ненастье ударили по энергосистеме: где самая сложная ситуация со светом

Энергосистема / © Associated Press

Состояние энергосистемы Украины в среду, 28 января, осложнено из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру и непогоду. В ряде областей используют графики почасовых отключений и аварийные обесточивания.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Что происходит в энергосистеме

На протяжении ночи и утром русские войска продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атак появились новые обесточивания в Днепропетровской области (в частности в Каменском), а также в Донецкой и Запорожской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы быстро восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение потребителям.

Из-за последствий российских обстрелов во всех регионах Украины применяют графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для населения. В отдельных областях вынужденно введены аварийные обесточивания, обещающие отменить сразу после стабилизации ситуации.

В Укрэнерго призывают потребителей следить за официальными сообщениями своих облэнерго, ведь ситуация может меняться.

Энергетики отмечают: экономное энергопотребление необходимо во всех регионах на протяжении всех суток. Украинцев просят максимально ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время после 23:00.

Отдельно ситуацию усугубило непогода. Из-за налипания мокрого снега и гололедицы на утро полностью или частично были обесточены 730 населенных пунктов в одиннадцати областях — в частности, в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Черниговской.

Аварийные бригады облэнерго уже производят восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач.

Как сообщалось ранее, в Украине ввели аварийные отключения.

Предварительно обнародованные графики почасовых отключений бездействуют.

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — отметили в НЭК «Укрэнерго».