Обстрелы и попытки штурмов: Демченко рассказал о ситуации на границе с Россией

Солдат РФ. / © Associated Press

Войска РФ совершают обстрелы приграничья в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Активность русской пехоты носит локальный характер. На отдельных участках попытки штурмов были отражены

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«В первую очередь, это обстрелы. Сказать, что по всей протяженности границы враг как-то проявляет (активность – Ред.) пехотными группами или атаками, этого нет», – говорит Демченко.

В Сумской области захватчики сосредотачивают активность в Хотинской и Юнаковской общинах, однако продвинуться россияне не могут.

В то же время на Харьковщине активные действия фиксировались в направлении Волчанских Хуторов. Украинские защитники отразили пробы штурма. Враг понес потери, - подчеркнул спикер ГНСУ.

В то же время, по словам Демченко, на других участках Харьковщины активность противника уменьшилась из-за значительных потерь.

«Враг хоть и сейчас где-то себя там проявляет, однако погодные условия также не способствуют противнику для того, чтобы он максимально расширил свои попытки атак по границе, но должны быть готовы к развитию любых ситуаций», - подытожил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, ранее в ГНСУ сообщалось, что войска РФ продолжают попытки штурмов в Сумской области. В то же время россияне масштабных атак для захвата большей территории не совершают. В то же время противник «прощупывает» на разных участках ситуацию для того, чтобы в дальнейшем большими группами зайти на территорию страны.

Также Демченко сообщал, что россияне лезут через границу в Харьковской области. По его словам, наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое.