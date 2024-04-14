Обстрелы Израиля и Украины: как на это реагирует мир и какая реакция западного общества

В марте этого года российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины и били по жилым домам мирных жителей.

Аналитики начали изучать и сравнивать обстрелы со стороны Ирана Израиля и ракетные атаки, которые РФ наносит по территории Украины. Однако первая реакция на оба обстрела отличается.

Об этом "24 каналу" рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Как отмечается, в марте этого года российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины и били по жилым домам мирных жителей.

По словам Варченко, оккупанты с большим цинизмом обстреливали инфраструктуру, используя тактику двойного удара. РФ атаковала жилые дома, а после того, как туда приезжали спасатели, повторяла обстрел. Таким образом военные преступники хотели нанести больший ущерб.

В то же время, западное общество привыкло к таким атакам. Там все мыслят только рационально, но на самом деле гуманистических людей характеризует то, что кроме рацио, они учитывают и сердце.

“Атака на Израиль по количеству ударов соизмерима с однодневной атакой на Украину, которую Россия провела в середине марта. Но мы понимаем, что есть другие факторы. Например, когда Иран запускал ракеты, они летели через территории других стран”, – рассказал Иван Варченко.

Иранские ракеты летели через весь Ирак, территорию Иордании, а возможно еще и Сирии. Это серьезный шаг к эскалации конфликта и вовлечению в него новых государств. Более того, здесь заметна роль России, которая является союзником Ирана.

"Россия однозначно была в контексте предварительных переговоров и в контексте подготовки удара. Вместе с другими диктаторами Востока она решила усугубить конфликт, бросить в его горнило еще десятки тысяч человек и распространить до уровня третьей мировой войны", — отметил эксперт по национальной безопасности.

Напомним, что запас танков и боевых машин в России есть только к середине 2025 года.

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