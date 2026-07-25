Обстрелы Киева и Одессы усилились: экстрасенс ответил, безопасно ли оставаться в больших городах

Роман Завидовский / © ТСН

Реклама

На фоне усиления российских атак по украинским городам все больше людей задумываются, стоит ли оставаться в больших населенных пунктах или даже уезжать из Украины.

Своими соображениями на этот счет поделился экстрасенс Роман Завидовский.

По словам экстрасенса, в последнее время он все чаще получает вопрос о том, не станет ли ситуация с российскими обстрелами еще более опасной и стоит ли покидать страну.

Реклама

«Все больше и больше людей обращается ко мне с этим вопросом. Я понимаю, что это очень индивидуально и каждый сам должен принимать свои решения», — говорит Роман Завидовский.

Он подчеркнул, что страх за свою жизнь является естественной реакцией на постоянные атаки по украинским городам.

«Сейчас многие очень боятся. Это ясно. Страх за жизнь присутствует у каждого. Инстинкт выживания никто не упразднял», — отметил экстрасенс.

После своего прогноза на картах Завидовский заявил, что не видит оснований массовой паники или поспешного выезда из Украины.

Реклама

«Если взять общую картину, я бы сказал, что не все так плохо, насколько мы себе это сейчас накручиваем. Я понимаю, что атаки происходят постоянно, но пока не торопитесь делать резкие шаги», — говорит он.

В то же время, экстрасенс подчеркнул, что решение о переезде каждый человек должен принимать самостоятельно.

«Ехать или не ехать — это очень индивидуально. Слушайте свою интуицию, свое сердце и принимайте решения сами», — отметил Завидовский.

По мнению экстрасенса, тем, кто испытывает постоянную тревогу из-за обстрелов, следует рассмотреть возможность переезда не за границу, а в более спокойные населенные пункты Украины.

Реклама

«Я бы советовал переезжать из больших городов в меньшие города или села, где есть возможность работать дистанционно и где более или менее спокойно», — говорит он.

В то же время Завидовский подчеркнул, что, по его мнению, ситуация не настолько критическая, чтобы всем без исключения покидать страну.

«Я не вижу, чтобы все в Украине было настолько жестко, что нужно впадать в панику, паковать вещи и срочно уезжать. Можно жить и в Украине, просто искать для себя более безопасные места», — подытожил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Новости партнеров