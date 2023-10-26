Обстрелы критической инфраструктуры: какой будет ситуация с атаками РФ в 2024 году

Россияне преследовали цель разрушить украинскую инфраструктуру в прошлом году, и эта тенденция никуда не делась.

Российские оккупанты будут пытаться наносить удары по критическим объектам Украины. Вероятно, это начнется тогда, когда станет прохладнее.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Враг накапливает ресурсы

Как заметил эксперт, от последних обстрелов 2 октября прошло достаточно времени. Это может указывать на то, что россияне скапливают силы. Так, РФ, вероятнее всего, будет наносить удары по критическим объектам, как и в прошлом году.

Гетман напоминает, что в 2023 году оккупационные войска начали прибегать к мощным атакам примерно с 30 октября. Мы знаем, насколько сильно россияне тяготеют к символическим датам, поэтому вполне возможно, что они готовятся именно к ним.

"Но, вероятнее всего, они готовятся с учетом прогнозов погоды. Когда будет более или менее прохладно, они могут пробовать атаковать", –отметил Гетьман.

Следует учитывать и атаки Хмельнитчины, которые произошли в последние дни. Таким образом, говорит Гетман, россияне могли пытаться донести намек о том, что они могут ударить по АЭС. Впрочем, утверждать, что обстрел имел целью поразить непосредственно станцию, пока невозможно.

"Но, вероятно, это намек для того, чтобы повысить ставки, чтобы можно было что-то потребовать от нас и наших партнеров. Главное для них это ядерный шантаж или применение ядерного оружия, они постоянно говорят", – считает Гетьман.

Ранее говорилось, что украинцев зимой 2023-2024 года ждет новая волна российского ракетно-дронового террора по энергетической инфраструктуре. В то же время на фронте ожидается определенное затишье, которое при этом не помешает дальнейшему продвижению ВСУ.

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