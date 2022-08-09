Обстрелы Марьинки, Никополя и танковые атаки на Харьков: как прошла ночь в регионах Украины

Также тихо было в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Запорожской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

За прошедшие сутки от обстрелов ВС РФ пострадали Днепропетровская, Николаевская, Донецкая и Харьковские области.

Днепропетровщина: ночью враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы.

В Никополе один человек пострадал – в больнице. Повреждены несколько жилых домов, на трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, административные здания и транспорт.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение многоквартирного дома. Предварительно, без пострадавших

Харьковщина: ночной обстрел города Харьков в районе Алексеевки, повреждена фасадная часть здания частично — крыша и стекла, пострадавших нет.

В Индустриальном районе снаряд попал на открытую территорию. Повреждены электросопротивления и трамвайные рельсы.

По области оккупанты обстреливали Богодуховский, Лозовский, Чугуевский, Харьковский районы.

Через сутки по области трое пострадавших.

Луганщина: за прошедшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донбасса. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта.

Ночью россиянами был нанесен ракетный удар, совершены 2 попытки танковых атак, нанесены поражения населенных пунктов минометами.

Донетчина: ночью и утром — обстрелы Марьинской громады, в частности Красногоровки (есть раненые), ракетный удар по поселку Константинопольское Кураховской громады (разрушение зданий с/х предприятия). Удар по городу Константиновка.

Оккупанты также обстреляли Авдеевку, Бахмут, Константиновку, Красногоровку, Соледарь, Часов Яр, с. Ивановку, с. Ивановское, с. Карловку, с. Старый Комар, с. Первомайское, с. Пески. Повреждены 2 многоэтажки, 41 частный дом, полицейская станция.

За сутки по области – 3 погибших, 19 раненых.

Обязательная эвакуация продолжается.

Николаевщина: под постоянными вражескими обстрелами находятся населенные пункты Галицыновской громады. Вчера в течение дня подверглись обстрелам с. Галициново. Сегодня утром под обстрелами было с. Лиманы. Попадание преимущественно по окрестностям села. Последствия уточняются.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Ночью обстрелы подверглись пгт Березнеговатое. Повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина : ситуация напряженная, боевые действия в течение суток наблюдались во всехгромадах, стабильно критическая ситуация в Бериславском и Каховском районах. Многие деревни снова обстреляны разными видами оружия, русские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Но без результатов.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.

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