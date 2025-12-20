Враг атаковал Одесщину / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

В Одесской области обеспечена безопасность гражданского населения и нормальная работа транспорта, несмотря на обстрелы региона российскими оккупантами. Повреждённый мост будет восстановлен, а организованы альтернативные переправы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о ситуации после атак РФ на транспортную инфраструктуру области.

«Движение гражданского автотранспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом», — рассказал Кипер.

Реклама

Он уточнил, что ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали по каждому маршруту, поэтому уже организованы альтернативные переправы.

«Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власти и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарства, который постоянно пополняется и предоставляется больницам», — отметил Кипер.

По его словам, обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего, в банкоматах есть наличные деньги, а пенсии доставляются вовремя.

Еще вчера после первой атаки врага я сразу набрал премьер-министра Юлию Свириденко и доложил ситуацию. Были определены четкие первоочередные меры, которые мы можем предпринять вместе.

Обсуждена ситуация с международными партнерами, подготовлены транзитные коридоры, проведены переговоры с украинскими и международными перевозчиками», — проинформировал руководитель Одесской ОВА.

Реклама

Он добавил, что около 200 пассажиров в направлении Измаил были переправлены альтернативными маршрутами во избежание транспортного коллапса на границе.

Кипер также отметил трагедию 18 декабря: «К сожалению, во время воздушной тревоги погибла жительница нашего региона, которая находилась в автомобиле вместе с детьми. Это еще раз напоминает нам, насколько безжалостна война и что гражданское население страдает больше всего».

Резюмируя, он заверил, что мост будет восстановлен, а дополнительно организованы альтернативные переезды и налажены переправы.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ и повреждения моста в Маяках Одесской области люди не могут попасть из Одессы в Молдову и на юг региона.

Реклама

Мы ранее информировали, что после удара по важному мосту на Одесщине в правительстве сделали заявление о ценах на горючее, сообщение Одесса-Измаил и ликвидацию последствий обстрела.