Обстрелы Николаевщины: оккупанты разрушили дом, повредили трансформаторную подстанцию и водонапорную башню

В ОВА обнародовали информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 3 ноября.

За минувшие сутки, 2 ноября, оккупанты обстреляли два района Николаевской области. Также сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 ч. россияни били по Ингульской громаде.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаевском районе вчера, 2 ноября, ориентировочно в 13:30 в результате вражеских артиллерийских обстрелов Шевченковской громады повреждено здание сельскохозяйственного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, электроопоры. Специалисты провели аварийно-ремонтные работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших в результате обстрелов нет.

В Баштанском районе вчера, 2 ноября, с 21:00 до 22:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет.

Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелам подверглись окрестностям Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.

Напомним, из-за постоянных обстрелов в Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города. Такие укрытия армированы, обладают необходимой сертификацией и способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Читайте также: