Обстрелы ночью и массированные ракетные атаки утром: ситуация в регионах Украины за сутки от военных администраций

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли гражданские объекты в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщают местные ОВА.

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Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Полтавщине, Житомирщине. На утро по всей территории Украины массовая воздушная тревога.

Киевщина: утром зафиксированы "прилеты" в одну из громад. Информация о последствиях выясняется. ПВО отработало цели. В области применяется ограничение электроэнергии.

Винницкая область: утром над областью сбита российская ракета. Она свалилась на гражданские объекты. Есть разрушения, но, к счастью, погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС. Подробная информация уточняется.

Кировоградская область: с утра по области зафиксирован прилет ракеты в объект критической инфраструктуры. Предварительно – без жертв. Детальная информация о последствиях уточняется, начаты аварийно-восстановительные работы.

Запорожская область: утром оккупанты обстреляли Запорожье, зафиксировано 2 попадания. Предварительно атаковали ракетами из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры, из-за которых возникли перебои со светом. Все оперативные службы работают на местах попадания. Информация уточняется.

Черновицкая область: есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов. Подробная информация уточняется, работают соответствующие службы.

Черкасская область: по утрам враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры в области. В связи с этим часть региона обесточена. Аварийные службы работают. Подробная информация уточняется.

Сумская область: ночью с территории РФ совершен обстрел из САУ Зноб-Новгородской ОТГ, Шосткинского района. Информация о пострадавших и разрушении гражданской инфраструктуры уточняется. Россияне вчера в течение дня обстреляли две пограничные громады: Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 приходов.

Днепропетровская область: ночью россияне снова обстреляли Никопольский район. Больше всего пострадал Марганец. Там погиб один человек, еще один ранен. Состояние средней тяжести. В городе изуродовано почти 30 домов, лицей, авто и линии электропередач.

В Каменском районе враг ударил по объекту энергетической инфраструктуры. Есть разрушение. Работают все службы.

Харьковская область : утром враг нанес ракетные удары по Харькову и Чугуевскому району, есть попадание на территории объекта критической инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Ракеты комплекса С-300 были запущены из Белгорода. На месте попаданий работают профильные службы. В течениеминувших суток были обстрелян город Купянск, поселок Двуречная, Волчанская громада. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары. В Изюмском районе госпитализирован с ранением 16-летний парень. Его состояние медики оценивают как среднее. На освобожденных территориях области продолжается разминирование. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 658 взрывоопасных предметов.

Луганская область: ВСУ отразили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского, оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Луганщины. За минувшие сутки пострадали села на Купянском и Лиманском направлениях, а именно Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка. Всего за минувшие сутки российские войска нанесли 19 артиллерийских ударов и 2 авиационных по позициям защитников Луганщины.

Донецкая область: ночью оккупанты обстреливали населенные пункты Торецкой громады: Нью-Йорк, Шумы, Курдюмовка, г. Железное. Очеретинская ВА сообщает об активных наступательных (штурмовых) действиях оккупантов в районе населенных пунктов Первомаймское, Водяное и Красногоровка, Веселое. Линия обороны держится. В селе Первомайское повреждено по меньшей мере два дома.

Сегодня утром, 29 октября, зафиксирован массированный артобстрел центральной части Авдеевки, последствия выясняются. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались штурмовые действия противника почти по всем направлениям. Полоса обороны держится без изменений. Также утром – обстрел Курахового. Тип оружия устанавливается. Повреждены частные дома. Погибла женщина. За минувшие сутки в Донецкой области 4 человека погибли, 2 — ранены.

Николаевская область: утром российские оккупанты нанесли удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Есть попадания по открытой территории. Пострадавших нет.

Вчера вечером враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Ночью обстрелы подвергся населенному пункту Широковской громады, в результате чего поврежден один жилой дом. Попадания тоже были по открытой территории.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Ночью враг обстрелял населённый пункт громады. Пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется.

Херсонская область: продолжаются активные боевые действия. Противник пытается удержать занятые рубежи, но вместе с тем переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра. Освобожденную территорию Херсонщины враг держит в напряжении и обстреливает с левого берега Днепра. Тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня обстреляны населенные пункты Новоалександровской громады Бериславского района. В результате обстрела пострадали 3 гражданских лица и повреждены частные дома. Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка. Без потерь и разрушений.

Напомним, что утром, 29 октября, РФ атаковала Украину ракетами. Было несколько волн атак. Украинская ПВО справилась с 44 из 50 ракет, выпущенных врагом.

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