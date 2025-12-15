ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Обстрелы Одессы: какая ситуация со светом, теплом и водой

Ситуация после ударов по критической инфраструктуре Одессы остается непростой.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света

В Одессе после обстрелов РФ электроснабжение уже восстановлено более 180 тысячам потребителей. Тепло и вода есть во всех районах города.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какая ситуация со светом, теплом и водой

По словам Свириденко:

  • энергетики работают круглосуточно, чтобы заживить все районы города электричеством;

  • теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, идет поэтапный запуск отдельных котельных;

  • централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено.

«Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется при необходимости заявками людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни», — отметила премьер.

Она отмечает, что в таких условиях одесситы проявляют устойчивость и взаимоподдержку.

«Повреждения энергосистемы существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени. Благодарю энергетики, коммунальные службы, спасателей и всех, кто работает для скорейшего возвращения света и тепла в дома людей», — завершила Свириденко.

Ранее речь шла о том, что жителям Одесской области следует готовиться к длительным отключениям света.

«Надеяться на короткие отключения, менее трех-четырех очередей, вряд ли возможно. Единственный выход — увеличение мощности малых энергетических установок в Одесской области и их подключение к объединенной энергосистеме других регионов», — объяснил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie