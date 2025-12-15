Обстрелы Одессы: какая ситуация со светом, теплом и водой

Отключение света

В Одессе после обстрелов РФ электроснабжение уже восстановлено более 180 тысячам потребителей. Тепло и вода есть во всех районах города.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какая ситуация со светом, теплом и водой

По словам Свириденко:

энергетики работают круглосуточно, чтобы заживить все районы города электричеством;

теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, идет поэтапный запуск отдельных котельных;

централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено.

«Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется при необходимости заявками людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни», — отметила премьер.

Она отмечает, что в таких условиях одесситы проявляют устойчивость и взаимоподдержку.

«Повреждения энергосистемы существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени. Благодарю энергетики, коммунальные службы, спасателей и всех, кто работает для скорейшего возвращения света и тепла в дома людей», — завершила Свириденко.

Ранее речь шла о том, что жителям Одесской области следует готовиться к длительным отключениям света.

«Надеяться на короткие отключения, менее трех-четырех очередей, вряд ли возможно. Единственный выход — увеличение мощности малых энергетических установок в Одесской области и их подключение к объединенной энергосистеме других регионов», — объяснил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.