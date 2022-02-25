Обстрелы Счастье: пожарные на собственных авто эвакуируют людей

На востоке продолжаются ожесточенные бои.
Из-за атак русских войск страдают мирные жители: в частности, в Счастье на Луганщине.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.
Отмечается, что пожарные Луганской области на личных автомобилях эвакуируют людей из-под обстрелов.
"В 7:30 командир отделения ДПРЧ-32 (г. Счастье) прапорщик сл. ЦЗ Волошенко С.М. самостоятельно из-под обстрелов колонной из личных легковых автомобилей проводит эвакуации населения из г. Счастья", — говорится в сообщении.
К слову, на востоке Украины идет ожесточенная борьба ВСУ с оккупантами.
Напомним, в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия по четырем направлениям. Речь идет о следующих направлениях: Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС.
В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск. По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.