Обстрелы школы в Белогоровке, где могли погибнуть 60 человек: накануне местные отказались от эвакуации

Обстрелы школы в Белогоровке, где могли погибнуть 60 человек: накануне местные отказались от эвакуации

Из Белогоровки возможность эвакуации воспользовались лишь 49 человек, хотя транспорт был направлен с расчетом до 300 человек.

7 мая оккупанты нанесли аваудару по школе в Белогоровке Луганской области. Разбирать завалы в Белогоровской школе сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов.

Об этом рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, ориентировочно в школе на время удара скрывалось 90 человек: 27 спасли, около 60, скорее всего, погибли.

"Надежды на то, что кто-то выжил — почти нет. Потому что здание не просто "сложилось" и подвал завалило. Авиабомба разорвалась внутри, поднялся пожар и температура была критической, кислорода не осталось", — отметил глава ОВА.

Гайдай обратил внимание, что накануне из Белогоровки возможностью эвакуации воспользовались только 49 человек, хотя транспорт был отправлен с расчетом до 300 человек. Теперь эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ селян, попал под вражеский огонь, людей из поселка забрать не смогли.

"Обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили "освободить руки" нашим защитникам, чтобы ускорить победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна", — резюмирует глава Луганской ОВА.

Напомним, что оккупанты сбросили на школу в Белогоровке (Луганская область) авиабомбу, в то время как там скрывались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек. Сначала сообщалось о двух погибших. Впоследствии Сергей Гайдай сообщил, что, скорее всего, 60 человек, оставшихся под завалами, погибли.

Из-под завалов школы в Белогоровке вытащили 30 селян, 7 из них ранены