Обстрелы со стороны Запорожья: "жительница" оккупированного села в пропагандистском видео распространяет фейки

На оккупированных территориях захватчики государства-террориста известны распространением ложной информации.

Занимаются этим не только пропагандистские медиа или коллаборанты, но и специально обученные люди. В селе Лесное Васильевского района Запорожской области женщина распространяет информацию о якобы обстрелах со стороны украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Оккупанты государства-террористки опубликовали видео, в главной роли которого выступает неизвестная женщина. Она называется жительницей села. Рассказывает, что якобы их населённый пункт обстреливают со стороны Запорожья.

"Это попытка очередной провокации со стороны российских военных. Как удалось выяснить, на самом деле женщина появилась в селе только семь месяцев назад", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей. Они распространяют сплетни. Привезенные "работают" на городских рынках, в скверах и парках: подсаживаются к местным жителям и выводят их на разговоры. Таким образом, стремятся навязать мнение о том, что Украина уже забыла о Мелитополе.

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