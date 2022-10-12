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Обстрелы украинских городов и уничтоженные российские военные: главные новости ночи 12 октября

Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
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Обстрелы украинских городов и уничтоженные российские военные: главные новости ночи 12 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 12 октября:

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