Обстрелы украинских городов и уничтоженные российские военные: главные новости ночи 12 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 12 октября:
- Ракетная опасность: враг атаковал Запорожье. Читать дальше –>
- В результате обстрела Запорожья в жилых домах вылетели окна и двери. Читать дальше –>
- На Харьковщине и Днепропетровщине звучали звуки, похожие на взрывы. Читать дальше –>
- В Николаеве были слышны взрывы. Читать дальше –>
- Украинские военные выполнили 300 огневых задач и уничтожили 23 россиянина. Читать дальше –>
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