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Обстрелы украинских городов и возвращение акцизного сбора на топливо: главные новости ночи 15 августа

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Обстрелы украинских городов и возвращение акцизного сбора на топливо: главные новости ночи 15 августа

Фото иллюстративное / Фото: Фото из социальных сетей

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 15 августа:

  • Ночью 15 августа войска Российской Федерации снова начали обстреливать Харьков. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Читать дальше –>
  • Оккупанты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Читать дальше –>
  • Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее. По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц. Читать дальше –>
  • В Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины (видео). Читать дальше –>
  • В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины – Антон Листопад. Читать дальше –>

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