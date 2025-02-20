Обстрелы украинских городов, Трамп набросился с новыми обвинениями на Зеленского: главные новости ночи 20 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 февраля 2025 года:
- Из-за позиции Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express Читать далее –>
- Удар КАБами по Херсону: из-под завалов достали двоих детей — Мрочко (фото) Читать дальше –>
- Путин пытается "выжать" из Трампа максимум уступок — ISW Читать дальше –>
- "Диктатор без выборов": Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского Читать далее –>
- Россия нанесла массированный удар по Одессе: тысячи людей без света Читать далее –>
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