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Обстрелы украинских городов, Трамп набросился с новыми обвинениями на Зеленского: главные новости ночи 20 февраля 2025 года

Обстрелы украинских городов, Трамп набросился с новыми обвинениями на Зеленского: главные новости ночи 20 февраля 2025 года

Последствия удара КАБ по многоэтажке в Херсоне

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 февраля 2025 года:

  • Из-за позиции Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express Читать далее –>
  • Удар КАБами по Херсону: из-под завалов достали двоих детей — Мрочко (фото) Читать дальше –>
  • Путин пытается "выжать" из Трампа максимум уступок — ISW Читать дальше –>
  • "Диктатор без выборов": Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского Читать далее –>
  • Россия нанесла массированный удар по Одессе: тысячи людей без света Читать далее –>

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