Обстрелы усложняют выезд из Украины: какие пункты пропуска работают с перебоями

Россия атакует пункты пропуска

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Вражеские удары по приграничью все чаще приводят ко временной остановке работы отдельных пунктов пропуска. В результате перевозчики вынуждены часами стоять в очередях и ждать возобновления проезда или срочно искать альтернативные маршруты.

Детальнее о том, какие направления являются наиболее сложными для международных перевозок, и как логистика адаптируется к новым вызовам рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин для «РБК-Украина».

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Пункты пропуска на границах под ударами: как теперь выезжать из Украины

По его словам, наибольшей проблемой на сегодня остается молдавское направление, где из-за обстрелов два пункта пропуска на сутки выходили из строя. Сложная ситуация и на границе с Румынией, в частности в Орловке.

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«Там, к сожалению, мы несколько лет время от времени имеем такую историю: и прилеты, и соответственно, в последнее время почти двое суток не работал этот пункт пропуска», — отметил Балин.

Транспорт на этом КПП должен долго ждать в случае российских атак, или быстро искать альтернативный маршрут.

Самыми напряженными участками является польская граница, обеспечивающая около 50% способности всех международных автомобильных пунктов пропуска Украины. Хотя системных сбоев там не фиксировали, недавний обстрел неподалеку от Ягодина также заставил приостановить работу пункта пропуска.

Чтобы обезопасить перевозчиков, пассажиров и грузы, таможенники и пограничники работают над перенесением контрольных процедур на территорию соседних государств.

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«Я знаю, что с Молдовой сейчас ситуация двигается. У нас несколько пунктов работают на территории Польши. К примеру, Устилуг-Зосин — фактически пункт пропуска находится на польской территории. Соответственно, риск того, что там будет обстрел, значительно меньше».

Как пояснил Балин, для выгрузки западного направления важно запустить пункты «Нижанковичи» и «Грушев» хотя бы для пустого транспорта. Это отвечает и интересам польской стороны, чьи перевозчики возвращаются из Украины пустыми.

Балин также обратил внимание на проблему оформления внутри страны. Из-за угроз обстрелов внутренних таможен, таких как Киевская область, ассоциация предлагает растаможивать больше фур непосредственно на переходах или на таможнях ближе к западной границе.

Польша усиливает границу с Украиной

Напомним, Польша планирует оборудовать более 112 км границы с Украиной «электронной стеной» — умными системами мониторинга и датчиками движения, которые дополнят физические заграждения. Работы охватят 69 км в зоне Надбужанского отдела и 43 км в зоне Бещадского отдела Пограничной службы.

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Параллельно при финансовой поддержке ЕС страна модернизирует наблюдение на границах с Беларусью и РФ, установив наблюдательные башни с оптико-электронным оборудованием и системой обнаружения беспилотников.

В то же время, по словам представительницы Пограничной службы Виолетты Горжковской, из-за вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о средствах программы SAFE ведомство не смогло провести запланированные закупки на 3 млрд злотых, которые предусматривали приобретение пулеметов и бронированных автомобилей.

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