Обстрелы в Мариупольском районе: российская авиация сбросила бомбы на жилые дома в Сартане — мэр

Обстрелы в Мариупольском районе: российская авиация сбросила бомбы на жилые дома в Сартане — мэр

Российские оккупанты ведут обстрелы по мирному населению.

Утро 28 февраля для тысяч жителей поселка Сартана в Мариупольском районе Донецкой области начался очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Российская авиация сбросила бомбы на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

"Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.