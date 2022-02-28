Обстрелы в Мариупольском районе: российская авиация сбросила бомбы на жилые дома в Сартане — мэр

Российские оккупанты ведут обстрелы по мирному населению.
Утро 28 февраля для тысяч жителей поселка Сартана в Мариупольском районе Донецкой области начался очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Российская авиация сбросила бомбы на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.
"Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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