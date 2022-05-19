Обстрелы, водоснабжение, посевная, горючее и курортный сезон: Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве

Глава Николаевской ОГА рассказал актуальную информацию о ситуации в городе.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким после 24 февраля 2022 стал одним из самых известных украинских политиков. Говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

В его телеграм-канале подписчиков вдвое больше, чем население всего Николаева. Там он делится с горожанами новостями, мыслями и маленькими победами. Но политика не единственная сильная сторона Кима. В соцсетях его посвятили настоящим сердцеедом.

Виталий Ким

Из-за чувства юмора и чрезвычайной харизмі сотни украинок хотят за Кима замуж. Но Виталий женат на прекрасной Юлии Ким. Они воспитывают двух дочерей – Александра и Евгения и сына Руслана.

Виталий Ким с женой и сыном

Виталий Ким с семьей

6 марта 2022 Владимир Зеленский наградил Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженность.

В эфире утренней телепередачи Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве, о водоснабжении, посевной, горючем и курортном сезоне.

Обстрел русскими войсками Николаева

Пострадавших нет, есть несколько раненых, но они из других территориальных общин. Попадание было по центру города ракетой. Много повреждений – 26 домов. Мы до конца этой недели закончим готовить план по восстановлению и восстанавливать за счет государства поврежденные дома. В частности, в областном центре. Не важно какой формы собственности.

В области более 3 тысяч объектов повреждены или уничтожены, в городе меньше. Есть объекты, полностью разрушенные. Времени много, но время на восстановление будет зависеть от количества имеющихся у нас денег и ресурсов и присутствия оккупанта на нашей территории. Потому что сейчас есть люди, которые должны восстанавливать Украину в мирное время, сейчас на фронте, большинство из них в ВСУ и терробороне. Немногие люди остаются, чтобы быть строителями, ремонтниками. Все на фронте.

Ситуация с водоснабжением

Пока есть техническая вода, она по параметрам не подходит для употребления, даже после кипячения ее нельзя использовать, но это обеспечивает определенный комфорт. Мы работаем над тем, чтобы в кранах появилась питьевая вода. Есть программа правительства, которая сейчас реализуется через скважины. Будем разговаривать с Данией о водоочистке из Южного Буга и южных источников.

Посевная

Вчера ездил по первой линии. Между оккупантами и нами работает техника и люди возделывают земли. Люди снабжены сейчас и удобрениями, и топливом по высокой цене, но проблема в реализации и логистике, потому что у нас заблокированы порты.

Горючее

Есть очереди, горючего мало. У военных горючее есть, а у гражданских есть определенные проблемы, нужно подождать. Я считаю, что скоро эта ситуация изменится.

Мы будем контролировать вопросы розничной цены на горючее. Я знаю, что горючее едет. А ведь 95% горючего шло Беларусь-Россия и пропускная способность нашей таможни и дорог мало для того, чтобы обеспечить докризисный уровень. Кременчугский НПЗ тоже не работает, там разбомблены дважды. Поэтому горючее будет выравниваться, но для этого нужно время. Цены будут велики, рынок их выровняет со временем.

Курортный сезон

Я хочу, чтобы он был и просчитал все возможные вопросы по бизнесу. Совещание будет совместно с Одессой и президентом, на котором будем обсуждать этот вопрос. Но есть некоторые проблемы с сезоном.

Я не знаю, как запретить людям использовать базы отдыха. Я хочу, чтобы он был в урезанном смысле, потому что люди это не о заработке, это о выживании бизнеса, который в свое время помогал и военным и переселенцам, всех размещали. И сейчас просто нет ресурса для того, чтобы выплачивать заработную плату. Возможно, будут использоваться внутренние водные ресурсы, которые незаменимы и каким-то образом выходить. Но мы понимаем, что всем нужно отдыхать.

Об уменьшении медийной активности

У нас линия фронта стоит на месте. Хорошо работают наши военные и, как они говорят, – это активная оборона. Враг несет значительные потери. Эта история уже вышла на уровень пресс-службы военных. Они дают полную информацию о ситуации на линии. Я лишний, я не должен докомментировать то, что дают военные. Это первое.

Виталий Ким

Во-вторых, очень много работы по обновлению инфраструктуры, которой я должен заниматься. То, что я делал тогда, это было ко времени, потому что не было достоверных источников информации и люди нуждались в немедленном знании, что происходит. Сейчас более спокойно, другая работа, поэтому я уменьшаю медийное присутствие, потому что имею работать. Я бы охотно общался с людьми, но работы много.

Читайте также: