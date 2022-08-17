Обстрелы ЗАЭС: Запорожские власти советуют жителям Энергодара эвакуироваться

Российская армия обстреливает Энергодар и промышленную площадку Запорожской АЭС.
В Запорожской областной военной администрации советуют жителям временно оккупированного Энергодара, где расположена АЭС, эвакуироваться. Вместе с тем местные власти подчеркивают: все органы гражданской защиты работают в ограниченном режиме.
Об этом во время национального телемарафона сказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.
"Мы советуем людям выезжать из Энергодара, особенно женщинам и детям. С атомной станции есть четыре выхода электричества, остался только один. Был обстрел в Днепропетровской области (15 августа – Ред.). Нашим операторам пришлось снизить нагрузку 5-го энергоблока. Это чистый ядерный терроризм", — подчеркнул Старух.
"Шутить с такими вещами невозможно. Необходима демилитаризация станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение нештатной ситуации", — сказал глава области.
Как сообщалось, ситуация на ЗАЭС опасна не только для Запорожской области. Если на Запорожской АЭС произойдет авария, эвакуировать нужно около 400 тысяч человек.
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