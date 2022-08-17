Обстрелы ЗАЭС: Запорожские власти советуют жителям Энергодара эвакуироваться

В Запорожской областной военной администрации советуют жителям временно оккупированного Энергодара, где расположена АЭС, эвакуироваться. Вместе с тем местные власти подчеркивают: все органы гражданской защиты работают в ограниченном режиме.

Об этом во время национального телемарафона сказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.

"Мы советуем людям выезжать из Энергодара, особенно женщинам и детям. С атомной станции есть четыре выхода электричества, остался только один. Был обстрел в Днепропетровской области (15 августа – Ред.). Нашим операторам пришлось снизить нагрузку 5-го энергоблока. Это чистый ядерный терроризм", — подчеркнул Старух.

По словам Старуха, более 100 работников ЗАЭС похищены. Он в очередной раз подчеркнул, что станция самая большая в Европе, ведь там хранится 1200 тонн урана.

"Шутить с такими вещами невозможно. Необходима демилитаризация станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение нештатной ситуации", — сказал глава области.