Обстрелянные дома, разрушения и расстрелянные авто: как выглядит Киев сейчас

Обстрелянные дома, разрушения и расстрелянные авто: как выглядит Киев сейчас

Существует угроза прорыва ДРГ в город.

На автодорогах недалеко от столицы почти пусто. Там, где на прошлой неделе было отделение почтовой службы и аптека, сейчас – разбитые стекла. Отметки на кирпичах жилых построек в Киеве ошеломляют и шокируют.

"Вот такую картину, на протяжении 8-ми лет, я наблюдал, ну разве что на Донбассе. Но вот обратите внимание: видите? Обломки. Это ни что иное, чем граната РГД 5. Очевидно, бросали ее, ну метров с 30- Если человек физически сильный — максимум 50. И это станция метро Берестейская в столице! Просто представьте, на каком расстоянии минимальном здесь идут контактные бои", — рассказывают бойцы терробороны.

Существует угроза прорыва ДРГ в город.

"Угроза существует, диверсионно-разведывательные группы российской федерации – они действуют, но мы пытаемся противостоять им. Если будут обнаружены – они будут обезврежены", – боец Теробороны.

25 февраля, расстреливая все на своем пути, захваченным грузовиком ВСУ грузовиком группа диверсантов пыталась прорваться в центр города. Защитники столицы – расстреляли транспорт – сокрушительным огнем вместе с вражеским экипажем.

И наземный транспорт, и метро в Киеве теперь работают только до 19 часов. Перевозят пассажиров по сокращенным маршрутам. Но больше людей в метро — темной порой.

Успеть оказаться в безопасности жизненно важно – до 20 часов, тогда начинается комендантский час, а за городской полосой вспыхивают бои за столицу.

Каждый важный перекресток в столице теперь укрепрайон. Здесь находятся с оружием мужчины, недавно ходившие в галстуках.

Они верят, что уже в ближайшее время смогут вернуться домой в спокойную и безопасную столицу свободной Украины.

Новости Киева: в каком сейчас состоянии горожане, о чем говорят

ТСН, 1+1