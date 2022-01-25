Обсудили предварительно подписанные в Киеве документы: президент Азербайджана позвонил по телефону Зеленскому

По словам Зеленского, президентские команды работают над общими проектами по выполнению договоренностей, достигнутых в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Председатели государств положительно отметили встречу в Киеве и обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития конкретных проектов украинско-азербайджанского сотрудничества", — говорится в официальном сообщении.
Как отметил Владимир Зеленский, президентские команды уже работают над совместными проектами по выполнению договоренностей, достигнутых в Киеве во время официального визита главы Азербайджана. "Твердо двигаемся вперед", – сказал Владимир Зеленский.
Президент Азербайджана выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Напоследок Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
В пресс-службе администрации президента Азербайджана отметили, что во время телефонного разговора между лидерами Украины и Азербайджана состоялся обмен мнениями о дальнейших двусторонних связях. Также президент Азербайджана выразил Владимиру Зеленскому благодарность за гостеприимство, предоставленное в рамках визита 14 января.
Напомним, 14 января во время официального визита президента Азербайжданской Республики Ильхама Алиева в Украину две стороны подписали шесть двусторонних документов о дальнейшем сотрудничестве. Детальнее — по ссылке.
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