Председатель СБУ Василий Малюк

Генерал-лейтенанта Василия Малюка могут уволить с должности главы СБУ, но эта отставка негативно повлияет на обороноспособность страны.

Об этом сообщили ТСН.ua источники во властных кругах.

«Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение», — отметил собеседник издания.

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, решение об отставке главы СБУ вызовет много вопросов, ведь под руководством Василия Малюка украинская спецслужба стала по-настоящему эффективной, о чем свидетельствуют результаты ее работы.

Действительно, ни одна другая силовая структура пока не имеет таких результатов, как СБУ: операция «Паутина», три подрыва Крымского моста, атаки на НПЗ и теневой флот РФ, ликвидация врагов Украины, мощные результаты на фронте.

«Такие уникальные спецоперации дают Украине сильные „карты“ за столом переговоров», — подчеркнул собеседник издания.

Источник ТСН.ua считает, что в Кремле откупорят шампанское, если Малюка уволят с должности.

«Увольнение Малюка — это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны в условиях войны», — сказал собеседник.

Напомним, в новогоднем поздравлении главы СБУ Василий Малюк отчитался о результатах украинской спецслужбы в 2025 году и отметил, что главным желанием украинцев является устойчивый и справедливый мир.