Обсуждали контрнаступление Украины: Залужный и Умеров встретились с главой Пентагона (фото)

Также на встрече обсуждались совместные планы по короткой, средней и долгосрочной перспективах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений стали контрнаступательные операции Украины.

Об этом сообщает Валерий Залужный в Facebook.

Залужный отметил, что доложил американскому министру о ситуации на фронте. Также на встрече обсуждались общие планы в короткой, средней и долносрочной перспективах.

"Доложил об обстановке на фронте. Подробно обсудили общие планы в короткой, средней и долгосрочной перспективах. Отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя. Продолжаем работать на основе открытости и максимального доверия. Благодарен нашим партнерам и всему американскому народу за помощь и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — отметил главнокомандующий.

Также читайте В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

В свою очередь Рустем Умеров рассказал в Facebook, что во время встречи с главой Пентагона была плодотворная дискуссия по поводу текущих и будущих потребностей Украины на поле боя и того, как США и союзники могут их удовлетворить.

"Был рад приветствовать сегодня Министра обороны США Ллойда Остина в Киеве. Этот визит несет четкое сообщение – поддержка Украины со стороны США останется непоколебимой и долгосрочной. У нас была плодотворная дискуссия по поводу текущих и будущих потребностей Украины на поле боя и того, как Соединенные Штаты с союзниками могут помочь их удовлетворить. Другая важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация – один из главных приоритетов Министерства обороны Украины", — написал глава украинского оборонного ведомства.

Ллойд Остин в свою очередь отметил в Twitter (X), что на встрече обсуждали контрнаступательные операции Украины и будущие нужды.

"Рад был встретиться с моим коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить контрнаступательные операции Украины и будущие нужды. Мы поддерживаем народ Украины сегодня – и надолго", — подчеркнул Остин по итогам встречи.

Напомним, Ллойд Остин 20 ноября прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы передать президенту Украины важное сообщение.