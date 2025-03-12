Обсуждали ли отставку Зеленского на встрече в Джидде – СМИ узнали

В ходе переговоров украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) не обсуждались вопросы отставки президента Украины Владимира Зеленского и проведения выборов в стране.

Об этом сообщила корреспондентка Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированный источник.

"Источник, непосредственно участвующий в украинско-американских переговорах, сообщил мне — проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", — написала она в соцсети Х.

Напомним, ранее несколько американских республиканцев, включая сенатора Линдси Грэма и спикера Майка Джонсона, предложили Зеленскому уйти в отставку после пятничной бурной беседы в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

На что Зеленский ответил, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я выполнил свою миссию", — говорит президент Украины.