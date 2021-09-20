Обсуждали сотрудничество с Apple: в Минцифры сделали "небольшой спойлер" по предстоящей переписи населения

На проект Минцифры из бюджета планируется выделить 80 млн грн.

Перепись населения Украины в 2023 году состоится с применением цифровых инструментов или онлайн. Минцифры сейчас разрабатывает проект, благодаря которому процесс состоится максимально технологично.

Об этом рассказал вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам Михаила Федорова, сейчас работники Минцифры изучают опыт других стран. В частности, во время встречи украинской делегации в США с топ-менеджментом компании Apple обсуждали возможность сотрудничества по переписи населения, используя их наработки.

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после него станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США оказывала большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если второй государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране. Другие правительства знать о нашей цифровизацию и достижения", — отметил Михаил Федоров.

Активная подготовка проекта, на который из бюджета планируют выделить 80 млн гривен, будет происходить в следующем году.

"Сейчас служба статистики направила в каждое министерство обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут его сроки, как он будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения", — добавил Федоров.

Ранее Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения", который направят на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает проводить Всеукраинский перепись населения Не реже от одного раза в 10 лет.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году в Украине уменьшилось граждан. Теперь украинский 41 млн — на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.

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