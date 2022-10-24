Обсуждение фейка о "грязной бомбе" и ситуация на юге Украины: главные новости ночи 24 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 24 октября:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой разговора стал фейк России о "грязной бомбе". Читать дальше –>
- Заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко (фракция «Слуга народа») заявил об отсутствии связи во временно оккупированном украинском Херсоне. Читать дальше –>
- Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Читать дальше –>
- Ситуация в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны. Читать дальше –>
- В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров. Читать дальше –>
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