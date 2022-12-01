Обучал военных РФ под патронатом Кадырова: одессита будут судить за сотрудничество с врагом

Три года назад одессит переехал в Московскую область.

В Одессе будут судить украинца, обвиняемого в обучении российских военных тактической медицине и военной подготовке. Сторонник оккупантов сотрудничает с центром подготовки спецподразделений, который действует под патронатом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина с украинским гражданством переехал в Московскую область в 2019-м. Впоследствии он вошел в личный состав российского университета спецназа, поскольку окончил Одесский институт сухопутных войск. В центре работал в должности инструктора и руководителя медицинского направления.

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обвиняемый вместе с коллегами обучал добровольцев, военнослужащих и спецназовцев росгвардии боевым навыкам, методам решения боевых задач, приемам оказания первой медпомощи, эвакуации раненых бойцов с поля боя", — отмечают в .

Кроме того, подозреваемый распространял на YouTube посты и видеоролики по тактической медицинской подготовке для вооруженных формирований РФ с надписью "Своих не бросаем". Также предатель открыл расчетный счет для сбора средств на обучение, лечение и экипировку военнослужащих РФ.

"Также размещал публикации в сети Интернет с призывами к "неравнодушным" гражданам России осуществить денежный вклад в победу российских военных над ВСУ", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в Черниговской области к десяти годам лишения свободы приговорили военнослужащего армии Российской Федерации. Солдат во время оккупации села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.

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