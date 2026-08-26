Обучение по субботам и летом: МОН рекомендует вузам уплотнить учебный график

МОН предлагает университетам изменить расписание: студенты могут учиться по субботам

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Министерство образования требует от вузов уплотнить график, поэтому этой осенью и весной 2027-го студенты, скорее всего, будут учиться по субботам.

Об этом пишет портал Оsvita.ua, публикуя соответствующее письмо Минобразования.

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В МОН рекомендуют учреждениям высшего образования уплотнить график образовательного процесса за счет субботних дней осенью 2026 и весной 2027-го. Также предлагается продолжить обучение летом 2027 года (кроме соискателей выпускных курсов).

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Кроме того, в Минобразования советуют при необходимости проводить учебные занятия, практическую подготовку, контрольные мероприятия, выполнение индивидуальных задач в дистанционном формате, а в традиционном (очном) формате — те формы образовательного процесса, которые не могут быть эффективно и качественно проведены дистанционно.

Заметим, что окончательное решение организации учебного процесса принимают сами университеты. То есть, совет министерства носит рекомендательный характер и не означает автоматического введения обучения по субботам для всех студентов.

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