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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Обучение по субботам и летом: МОН рекомендует вузам уплотнить учебный график

МОН направило рекомендации украинским университетам существенно уплотнить образовательный процесс и ввести обучение по субботам и летом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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МОН предлагает университетам изменить расписание: студенты могут учиться по субботам

МОН предлагает университетам изменить расписание: студенты могут учиться по субботам

Министерство образования требует от вузов уплотнить график, поэтому этой осенью и весной 2027-го студенты, скорее всего, будут учиться по субботам.

Об этом пишет портал Оsvita.ua, публикуя соответствующее письмо Минобразования.

В МОН рекомендуют учреждениям высшего образования уплотнить график образовательного процесса за счет субботних дней осенью 2026 и весной 2027-го. Также предлагается продолжить обучение летом 2027 года (кроме соискателей выпускных курсов).

Кроме того, в Минобразования советуют при необходимости проводить учебные занятия, практическую подготовку, контрольные мероприятия, выполнение индивидуальных задач в дистанционном формате, а в традиционном (очном) формате — те формы образовательного процесса, которые не могут быть эффективно и качественно проведены дистанционно.

Заметим, что окончательное решение организации учебного процесса принимают сами университеты. То есть, совет министерства носит рекомендательный характер и не означает автоматического введения обучения по субботам для всех студентов.

Ранее беженка сравнила обучение и поступление в ВУЗы в Германии и Украине.

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