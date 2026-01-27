"Обучение становится каторгой": в Украине разразился скандал из-за "домашки" в школах

Домашнее задание / © УНИАН

Реклама

Домашние задачи в современных украинских школах — это путь в никуда. Такое сообщение опубликовал украинец, и оно мгновенно стало вирусным, собрав более 10 тысяч лайков и тысячи комментариев от родителей.

Об этом написал украинец Макс Маршал в Facebook.

По мнению автора сообщения, домашние задачи — это путь в никуда. Ребенок, который уже «отпахнул смену в школе», вынужден приходить домой и снова садиться за работу. Это приводит к тому, что вместо семейного общения и отдыха, в квартирах раздаются крики и ссоры из-за неизученных уроков.

Реклама

Сообщение украинца / © Скриншот

Из-за чрезмерной нагрузки знания не усваиваются, а обучение начинает ассоциироваться исключительно с принуждением и каторгой.

Украинец привел статистику, демонстрирующую пропасть между нагрузкой на украинских и европейских детей. По его словам, в Украине у школьников 33 часа обучения в неделю, тогда как в большинстве стран ЕС этот показатель колеблется от 14 до 24 часов.

Сравнение погрузки (часов в неделю):

Украина: 33 часа (+ огромный объем домашних заданий);

Германия: 24 часа;

Ирландия: 20-22 часа;

Греция: 16-21 час;

Франция: 14-17 часов.

Кроме того, украинские дети изучают около 20 предметов, в то время как их европейские сверстники — 12-13. Маршал подчеркивает, что за последние 10 лет объем школьной программы в Украине вырос до 1330 часов в год. Учителя физически не успевают излагать материал, поэтому делегируют его на самостоятельную проработку дома.

Реклама

Сообщение украинца / © Скриншот

Где уже отменили «домашку»

Автор сообщения призывает перенимать передовой опыт стран, отказавшихся от архаических методов:

С 2024 в Польше отменили обязательные домашние задания для 1-3 классов, а для 4-8 классов они стали необязательными и не оцениваются. А в Израиле С 2018 года запретили задания домой для учащихся 1-6 классов.

«Школа должна учить в школе, а не перекладывать свою неэффективность на плечи и без того уставших родителей. Это архаизм, который нужно рубить под корень», — резюмировал Макс Маршал.

Как отреагировали украинцы

В комментариях под сообщением большинство пользователей поддержали идею реформы. Родители признаются: дети ненавидят школу, имеют проблемы со спиной из-за постоянного сиденья за столом и страдают хроническим переутомлением.

Реклама

Комментарий родителей / © Скриншот

Комментарий родителей / © Скриншот

Те же украинцы, которые сейчас живут за границей, подтверждают: без домашних заданий дети растут более спокойными, счастливыми и всесторонне развитыми, имея время на спорт и игры без гаджетов.

Комментарий родителей / © Скриншот

Напомним, украинская учительница математики и физики Татьяна Труш вызвала резонанс в соцсетях, заявив, что современные школьники якобы теряют способность к концентрации, критическому мышлению и эмпатии.

Ее сообщение вызвало волну возмущения: пользователи и родители отрицали такие оценки, отметив чрезмерную учебную нагрузку, большое количество уроков и кружков. Многие украинцы убеждены, что проблема не в детях, а в системе образования, тогда как молодое поколение, по их мнению, более технологически грамотно, открыто и сознательно.