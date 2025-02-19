Обучение, трудоустройство, психологическая поддержка: как Метинвест помогает защитникам Мариуполя

Группа Метинвест совместно с благотворительным проектом Рината Ахметова «Сердце Азовстали» продолжает поддерживать защитников и защитниц Мариуполя в сферах обучения, трудоустройства и адаптации на рабочем месте.

Об этом сообщил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков на конференции «Сердце Азовстали 2025. Совместный путь».

«Метинвест и дальше будет помогать защитникам в вопросах образования, трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Мы ждем защитников Мариуполя в Метинвест Политехнике, ждем на наших предприятиях. Готовы дать всем шанс найти свое место в мирной жизни. Вместе мы сильные. Вместе мы строим будущее, где каждый защитник получает достойную поддержку и возможности», – сказал Юрий Рыженков.

Директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко отметил, что компания создает для ветеранов войны, в том числе и для защитников Мариуполя, условия для интеграции в коллективы предприятий, ветеранские сообщества и общественные объединения, где ветераны могут получить поддержку.

По словам Давиденко, Метинвест предлагает ветеранам стабильную зарплату на уровне 25-30 тысяч грн, а также возможность переквалификации и получения высшего образования в университете Метинвест Политехника, то есть карьерного роста и значительного повышения заработка.

«Мы хотим, чтобы вместе с нами работали сотни бизнесов, которые будут бороться за первое место по трудоустройству. И тогда все бизнесы будут открыты для ветеранов», — сказал он.

Напомним, за два года работы проект «Сердце Азовстали», являющийся частью милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова, поддержал более 7000 защитников Мариуполя. В общей сложности было предоставлено более 22 000 видов помощи: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве.

В конце 2024 года Ринат Ахметов принял решение продлить работу проекта еще на год и выделил дополнительные 600 млн грн. Общая сумма помощи за три года выросла до 1,6 млрд грн.