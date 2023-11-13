Обучение украинских пилотов на F-16 начинается в Румынии: подробности

Украинские пилоты начинают тренировку на F-16 в Румынии после 13 ноября, когда откроется Европейский учебный центр F-16 (EFTC).

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открывают Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Там украинские пилоты будут тренироваться на истребителях F-16.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять из них власти Нидерландов уже отправили в Румынию неделю назад.

Обучение инструкторов и технический персонал обеспечит компания Lockheed. По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.

В настоящее время передать Украине F-16 пообещали четыре страны. Нидерланды направят на нужды Украины 42 истребителя — это все самолеты данного класса, которые есть на вооруженные страны. Впрочем, ВСУ получат не все из них, поскольку "небольшая часть из них уйдет для обучения".

Также самолеты Украины пообещали Дания – 19 единиц, Норвегия – до 10. Бельгия начнет поставки с 2025 года, но количество запланированных к передаче истребителей пока не раскрывалось.

Когда Украина получит самолеты F-16

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024 года.

По его словам, Украине хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно оградить воздушное пространство.

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