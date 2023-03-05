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Обучение украинских пилотов в США, взрыв в Бангладеш и непогода в Киеве: главные новости ночи 5 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
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Обучение украинских пилотов в США, взрыв в Бангладеш и непогода в Киеве: главные новости ночи 5 марта

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 марта:

  • Украинских пилотов отправили в США для обучения управлять истребителями на тренажере – американские СМИ Читать далее –>
  • В Бангладеш случился взрыв на кислородном заводе: есть жертвы (фото и видео) Читать далее –>
  • Первая весенняя гроза и снег: киевляне поделились атмосферными видео необычной погоды в столице Читать далее –>
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  • Генпрокуратура Украины зафиксировала 171 факт сексуального насилия российскими захватчиками Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
108
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