Обучение за рубежом: как получить бесплатное образование в ЕС

Александра Лыса – украинка, которая в этом году стала выпускницей Колледжа Европы в Натоллине (Польша) благодаря программе ЕС EU4Youth. Она признается, что обучение в ЕС было мечтой и вызовом, ведь она получила первое высшее образование еще десять лет назад. Но степень магистра в области европейских междисциплинарных исследований открыла для нее много возможностей.

«Уникальность обучения в Колледже Европы в Натолине состоит в том, что мы побуждаем студентов из стран Восточного партнерства мыслить вне дисциплинарных границ и определенных предубеждений, и поощряем их воспринимать более широкую перспективу Европы – то есть речь не только о ЕС, но и о глобальных делах», – объясняет Якуб Кубица, руководитель отдела коммуникаций и культурных программ Колледжа Европы в Натолине.

Студенты сосредотачиваются на внутренних и внешних измерениях ЕС, а также на конкретных тематических сферах, таких как миграция, цифровой и энергетический переход. В этом году в контексте войны России против Украины особое внимание также уделялось борьбе с дезинформацией.

«Я решила подать заявку на участие в программе после совета знакомых. Они меня вдохновили. Я хотела расширить пределы своей экспертизы и получить больше навыков, чтобы вернуться в Молдову и добавить ценности пути европейской интеграции моей молодой страны – где интеграция сейчас важнее, чем когда-либо, учитывая неопределенность в международной сфере», – рассказала ТСН.ua Янина Япалау из Молдавии, которая до начала учебы шесть лет жила в Румынии и получила там степень бакалавра и магистра.

Чем уникальна программа обучения

Программа для получения степени магистра – это 10-месячный последипломный курс по европейским междисциплинарным исследованиям, который предлагается выпускникам университетов, уже имеющих диплом магистра или бакалавра. Идея состоит в том, чтобы объединить людей из разных профессий, таких как международные отношения, право, политология, экономика, история, журналистика, а также студентов с профилем STEM, занимающихся медициной или биологией. Главное требование – интересоваться европейскими делами (в широком смысле), функционированием Европейского Союза, историей и механизмами европейской интеграции. Стипендии покрывают плату за обучение, полный пансион и проживание в кампусе.

Что касается структуры, первый семестр дает студентам фундаментальное понимание процесса европейской интеграции. Второй семестр предназначен для формирования более глубокого представления, поэтому студенты выбирают одну из четырех специализаций: связи с общественностью и политика ЕС; ЕС и мир; ЕС и его сложные соседи; Европейская история и цивилизация.

«Колледж Европы известен так называемым flying faculty, то есть приглашенные ученые и практики приезжают преподавать сюда со всей Европы и мира. Программа включает две учебные поездки в ЕС и его соседей. Здесь учатся студенты примерно из 30 разных стран, поэтому в кампусе проводятся национальные дни, которые помогают ознакомиться с разными культурами. Эта академическая программа уникальна по сравнению с моим родным университетом через междисциплинарный подход и возможность учиться у профильных экспертов», – добавила одна из выпускниц Циссана Немсицверидзе из Грузии.

Для системы оценки предусмотрены две экзаменационные сессии в год – примерно по пять-семь экзаменов в каждой. Система выставления оценок – это система франкоязычных стран с 20-балльной шкалой. А обучающие поездки, упомянутые выпускницей, также добавляют кредиты ECTS.

Наконец студенты должны написать магистерскую работу, которая по объему ближе к бакалаврской – от 12 000 до 18 000 слов.

«Одно важное замечание для вашей дипломной работы: выбирайте тему, по которой у вас уже есть определенные знания, это сэкономит ваше время на исследование чего-то совершенно нового, и действительно старайтесь начинать писать как можно раньше, не ждите второго семестра», – посоветовала Александра Лиса из Украины.

Важным компонентом является постоянное общение с лидерами мнений и принимающими политиками политиками, представителями НПО, СМИ и учеными из университетов. «Кроме того, у нас есть ряд внеклассных мер. К примеру, визиты глав государств. Скажем, в этом году мы имели по инициативе наших студентов прямую видеосвязь с президентом Владимиром Зеленским, который отвечал на вопросы наших студентов. Также президент Литвы Гитанас Науседа направил свое видеопоздравление. Кроме того, у нас был президент Черногории, а президент Северной Македонии открывал учебный год», – добавил Якуб Кубица.

Онлайн-встреча с Зеленским. Фото mspu.gov.ua

Правила вступления и преимущества

Онлайн-заявки на 2024/25 учебный год продлятся с октября 2023 года по середину января 2024 года.

Кандидаты должны иметь степень магистра или четырехлетнюю степень бакалавра. Затем кандидаты должны подать официальную онлайн-заявку на поступление. Полные указания можно найти здесь, но также важно отвечать языковым требованиям. Рабочие языки являются английским и французским, и заявители должны иметь минимальный уровень B2 для одного рабочего языка и минимальный уровень B1 для другого.

Квот странам нет. Самым молодым студентам – 21 год. «Один важный момент – вы можете подать заявку уже на последнем году обучения. Например, мы открываем прием заявок в октябре, а процесс длится до середины января следующего учебного года. Студенты, которые поступят на последний курс обучения осенью 2023 года, могут уже начать подавать заявки на учебный год 2024/25 в октябре», – объясняет руководитель отдела коммуникаций и культурных программ.

Что касается возрастных ограничений для абитуриентов, то, конечно, программа EU4Youth сама по себе направлена на молодых людей младше 35 лет. Но это не единственная схема стипендий, предлагаемая в Колледже Европы. В зависимости от страны Колледж Европы предоставляет список стипендий, доступных студентам из стран Восточного партнерства.

В настоящее время молодые люди также выбирают образование из-за возможностей и преимуществ, которые она предлагает. Поэтому в Колледже Европы есть мощная сеть поддержки выпускников, а Европейский колледж может похвастаться почти 18 000 выпускниками.

«Внутренняя статистика указывает на то, что 90% выпускников находят свою первую оплачиваемую стажировку или первую оплачиваемую работу в течение трех месяцев после окончания обучения. Конечно, пока студенты находятся в колледже, им предоставляется возможность проконсультироваться с нашими специалистами, профессиональные тренинги, а также мы налаживаем контакты с компаниями и учреждениями», – рассказал Якуб Кубица.

Онлайн-встреча с Зеленским. Фото mspu.gov.ua

Он также отметил, что когда выпускники претендуют на должность, связанную с дипломатией или другой деятельностью в ЕС, им редко приходится объяснять, что такое Колледж Европы. «Я бы сказал, что Европейский колледж – это четкий и узнаваемый бренд в этой сфере», – добавил Кубица.

В общей сложности за 30 лет существования кампуса в Натолине здесь обучалось почти 340 студентов из стран Восточного партнерства. И в последние три академических года они могли воспользоваться этой дополнительной схемой стипендий в рамках упоминавшейся программы EU4Youth Phase III молодежной занятости и предпринимательства.

«Не бойтесь подавать заявку!»

Мы спросили выпускников этого года об их советах по процессу подачи заявки и поделились ими ниже:

Янина Япалоу. Фото The College of Europe

Янина Япалау (Молдова). Она имеет две ступени бакалавра (одна из европейских студий) и степень магистра. Она также участвовала в программе Erasmus+ к своему опыту в Натолине.

«После того, как вы сделаете этот шаг, вы будете сидеть за столом с наиболее образованными людьми – студентами, профессорами и представителями высокого уровня, которые предложат вам возможность поделиться своими идеями и обсудить темы, которые могут быть без внимания. А конечная цель – придать вам смелость действовать. Учебный процесс предложит вам ясность изложения, но в то же время даст вам понять, как анализировать мир через аналитическую призму».

Александра Лысая. Фото The College of Europe

Александра Лысая (Украина). Она получила свою последнюю степень в 2012 году и перед тем как подать заявку, построила карьеру в сфере организаций гражданского общества и местного самоуправления в Виннице.

«Не бойтесь, пусть отсутствие знания французского языка (или другая неуверенность) не помешает вам подать заявку. Будьте заинтересованы, используйте возможность общаться с людьми из разных стран и изучайте языки».

Тисано Немситвериде. Фото The College of Europe

Тиссано Немситверидзе (Грузия). В 2019 году она получила степень бакалавра международного права в Тбилисском государственном университете и работала в отделе гражданства и миграции Агентства по развитию государственных услуг.

«Если вы заинтересованы в том, чтобы подать заявку на программу, мой совет – упорно учиться. Однако не забывайте сбалансировать свой учебный процесс с личной жизнью. Обучение в кампусе в Натолине – уникальное, а друзья, которых вы найдете там, останутся на всю жизнь».

Автор: Ольга Консевич