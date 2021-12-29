Обухом топора по голове: в Херсонской области ссора между мужчинами закончилась трагедией

Полиция задержала сбежавшего после преступления мужчину.
В с. Константиновка Каховского района во время застолья 36-летний ранее судимый местный житель жестоко избил обухом топора по голове своего знакомого. От смертельных травм потерпевший скончался.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Чтобы скрыть следы преступления, он зарыл топор в огороде и скрылся.
Полицейские нашли подозреваемого в подсобном помещении собственного дома, где он скрывался. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что при употреблении алкогольных напитков между ним и знакомым возник конфликт. Хозяин начал скандалить и бросаться на него с ножом. Чтобы защититься, он схватил топор и несколько раз ударил его по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Теперь мужчина отсидит 8 лет и 6 месяцев в тюрьме.
Ранее стало известно, что в Черновцах 55-летний мужчина во время спора убил свою соседку. Смерть женщины наступила в результате компрессионной асфиксии.
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