Обухом топора по голове: в Херсонской области ссора между мужчинами закончилась трагедией

Обухом топора по голове: в Херсонской области ссора между мужчинами закончилась трагедией

Полиция задержала сбежавшего после преступления мужчину.

В с. Константиновка Каховского района во время застолья 36-летний ранее судимый местный житель жестоко избил обухом топора по голове своего знакомого. От смертельных травм потерпевший скончался.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Чтобы скрыть следы преступления, он зарыл топор в огороде и скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого в подсобном помещении собственного дома, где он скрывался. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что при употреблении алкогольных напитков между ним и знакомым возник конфликт. Хозяин начал скандалить и бросаться на него с ножом. Чтобы защититься, он схватил топор и несколько раз ударил его по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Теперь мужчина отсидит 8 лет и 6 месяцев в тюрьме.

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