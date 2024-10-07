"Обухов" захлебнулся: украинская разведка вывела из строя корабль Балтийского флота РФ

По информации разведки, корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство.

ГУР МО Украины провела успешную операцию и вывела из строя тральщик Балтийского флота ВС РФ "Александр Обухов".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

По информации разведки, корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство, но теперь он получил тяжелые повреждения. Из-за появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода — "Обухов" захлебнулся.

"Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой ― поврежденный двигатель М-503 двойной дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий. Выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонт работы в городе санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что "Обухов" – это уже второй обезвреженный корабль Балтийского флота ВС РФ за последние полгода.

Напомним, по данным Defense Express, Россия приблизилась к потере всех своих субмарин в Черном море.

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