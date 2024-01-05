Обустраивают "представительство" РФ: как захватчики уродуют исторические здания Мариуполя (фото)

Россияне пришли на наши земли для того, чтобы убивать, уничтожать, воровать.
В Мариуполе оккупанты прибрали в руки исторические здания по адресу проспект Мира, 56. Вернее, то, что от них осталось.
Об этом пишет Мариупольский городской совет.
"Этот архитектурный комплекс, построенный в конце XIX – начале XX века, украшал город и был визитной карточкой Мариуполя в полномасштабное вторжение", – сообщают в горсовете.
Пришли, уничтожили, украли
Как отмечается, в марте 2022 года главное здание архитектурного комплекса почти полностью было уничтожено. Имение с башней теперь является частью руин, в которые россияне превратили подавляющую часть города.
Циничные захватчики не стесняются уничтожать и уродовать исторические здания в центре украинского города. Более того, им хватает наглости использовать их, в частности, для размещения незаконных "официальных" представительств.
"В настоящее время оккупанты намерены использовать уцелевшие здания как "представительство администрации губернатора Санкт-Петербурга". Реконструкционные работы начались в октябре, а их завершение планируется к декабрю 2025 года", — отмечают в ведомстве.
Ранее мэр итальянского города Модена Джан Карло Музарелли отреагировал на планы провести там пропагандистское мероприятие о "расцвете" оккупированного Мариуполя. Чиновник заявил, что не поддерживает подобные инициативы.
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