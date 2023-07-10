Обвал крыши ТЭС в Донецкой области: под завалами нашли новые тела

В Донецкой области на ТЭС, крыша которой обрушилась 7 июля, под завалами нашли тела двух погибших работников, ранее считавшихся пропавшими без вести. В результате этой трагедии погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"По завершении поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Тамаша Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области на теплоэлектростанции, неоднократно подвергавшейся обстрелам РФ, упала крыша котлотурбинного цеха. Причины инцидента устанавливаются.

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