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Обвал крыши ТЭС в Донецкой области: под завалами нашли новые тела

Обвал крыши ТЭС в Донецкой области: под завалами нашли новые тела

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
1 мин
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Обвал крыши ТЭС в Донецкой области: под завалами нашли новые тела

После обвала крыши ТЭС в Донецкой области под завалами нашли новые тела. / Фото: Министерство энергетики

Причины аварии на ТЭС устанавливают специалисты.

В Донецкой области на ТЭС, крыша которой обрушилась 7 июля, под завалами нашли тела двух погибших работников, ранее считавшихся пропавшими без вести. В результате этой трагедии погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"По завершении поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Тамаша Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области на теплоэлектростанции, неоднократно подвергавшейся обстрелам РФ, упала крыша котлотурбинного цеха. Причины инцидента устанавливаются.

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Дата публикации
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