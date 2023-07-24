Обвал моста на Закарпатье: автомобили упали в реку, 5 пострадавших, среди которых есть дети (фото)

В Закарпатской области в понедельник, 24 июля, рухнул транспортный мост между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Тячевском районе Закарпатской области 24 июля в 19:00 рухнул транспортный мост на автомобильной дороге национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов". Из-за этого два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль упали в реку Тересва.

Последствия обрушения моста / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Сейчас уже известно о 5 раненых, среди которых 2 детей. На месте происшествия работали все экстренные службы. Движение транспорта на этом участке дороги приостановлено.

На Закарпатье обрушился мост с автомобилями / Фото: ГСЧС Украины

Последствия обвала моста в Закарпатье / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Напомним, в понедельник, 24 июля, на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе Закарпатской области рухнул транспортный мост. По данным местных чиновников, это могло произойти из-за того, что грузовик превысил весовые ограничения.

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